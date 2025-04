Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce docenti e presidi Valditara | Giù le mani dal personale scolastico E sul consenso informato | Su temi di natura sessuale più trasparenza in caso di diniego attività alternative

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure che riguardano il mondo della scuola. In primis, una che riguarda il ruolo delle famiglie nella scuola, in particolare attraverso il consenso informato. Su temi di natura sessuale più trasparenza, in caso di diniego attività alternative.

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti, Serafini (Snals): “Tutelare il personale della scuola a ogni costo” - "Si ripetono sempre più frequentemente aggressioni e violenze al personale della scuola. Di pochi giorni fa il caso di un docente di una scuola del Salento, sfuggito per puro caso all’aggressione di un genitore. L’ennesimo episodio di violenza e l’incremento costante delle aggressioni a docenti e personale della scuola dimostrano ancora una volta che la scuola ha bisogno di una cura straordinaria da parte del Governo". 🔗orizzontescuola.it

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico. Domani le misure al vaglio del Governo - Consiglio dei Ministri molto importante per la scuola, quello che è in programma mercoledì 30 aprile alle 11:00 a Palazzo Chigi. Diversi temi riguarderanno, infatti, l'istruzione. L'articolo Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico. Domani le misure al vaglio del Governo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce docenti e presidi, Valditara: “Giù le mani dal personale scolastico” - Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure che rafforzano il ruolo delle famiglie nella scuola, in particolare attraverso il consenso informato. 🔗orizzontescuola.it

Docenti e dirigenti scolastici aggrediti, si prevede l’arresto in flagranza di reato: i provvedimenti di Valditara - Ecco le parole del ministro durante la conferenza stampa: “Per quanto riguarda il secondo provvedimento si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato in caso di lesioni personali a docenti e ... 🔗tecnicadellascuola.it

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico. Domani le misure al vaglio del Governo - Consiglio dei Ministri molto importante per la scuola, quello che è in programma mercoledì 30 aprile alle 11:00 a Palazzo Chigi. Diversi temi riguarderanno, infatti, l'istruzione. 🔗orizzontescuola.it