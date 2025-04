Arresto cardiaco Così si impara il primo soccorso

Arresto cardiaco, eseguire le prime manovre salvavita e utilizzare il defibrillatore, aumentando Così le possibilità di sopravvivenza. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Luca Del Gobbo, dall’assessore al Welfare ed Educazione, Giampiero Chiodini, Alessandra Russo, direttrice della Cardiologia dell’Ospedale di Magenta, Riccardo Stucchi, direttore del 118 di Milano, e Giovanni Guizzetti, direttore sociosanitario dell’Asst Ovest Milanese. Il 10 maggio, al salone polifunzionale Mario Leone e alla palestra della primaria Santa Caterina (piazza Mercato) saranno attive due postazioni, una dedicata ai cittadini e una alle scuole, per apprendere il massaggio cardiaco. 🔗 Ilgiorno.it - Arresto cardiaco. Così si impara il primo soccorso "Ogni minuto conta, ogni cittadino può fare la differenza": parte da questo slogan l’evento “Salva per essere salvato“ che sabato 10 maggio animerà Magenta grazie all’impegno di Comune, Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e Asst Ovest Milanese, per insegnare a riconoscere l’, eseguire le prime manovre salvavita e utilizzare il defibrillatore, aumentandole possibilità di sopravvivenza. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Luca Del Gobbo, dall’assessore al Welfare ed Educazione, Giampiero Chiodini, Alessandra Russo, direttrice della Cardiologia dell’Ospedale di Magenta, Riccardo Stucchi, direttore del 118 di Milano, e Giovanni Guizzetti, direttore sociosanitario dell’Asst Ovest Milanese. Il 10 maggio, al salone polifunzionale Mario Leone e alla palestra della primaria Santa Caterina (piazza Mercato) saranno attive due postazioni, una dedicata ai cittadini e una alle scuole, per apprendere il massaggio. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Sarah morta a 8 anni per una sfida sui social: l’arresto cardiaco dopo aver inalato il deodorante spray - Una bambina di otto anni, Sarah Raissa Pereira de Castro, è morta dopo aver partecipato a una sfida sui social che prevedeva l’inalazione di deodorante spray. Il dramma si è consumato a Ceilândia, in Brasile, dove la piccola è stata colta da un arresto cardiorespiratorio.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: morta una bambina di 3 anni. “I piccoli rischiano di più” Trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Ceilândia, Sarah è stata rianimata circa un’ora dopo l’incidente. 🔗thesocialpost.it

Neonata arriva in ospedale in arresto cardiaco, morta dopo le prolungate manovre rianimatorie - Il primo marzo 2025 una neonata di soli 34 giorni, trovata esamine al risveglio dai genitori, è stata trasportata con mezzi propri al pronto soccorso del Maria Vittoria di Torino. In ospedale è arrivata in arresto cardiaco e nonostante le manovre rianimatorie prolungate, i sanitari hanno dovuto... 🔗torinotoday.it

Casorate Sempione, arresto cardiaco sul campo da calcetto: 61enne salvato dal defibrillatore - Casorate Sempione (Varese) - Un’altra vita salvata grazie a un defibrillatore posizionato all’interno di una struttura sportiva: martedì sera, verso le 21:30, un 61enne che stava giocando a calcetto nel centro sportivo di Casorate Sempione è stato infatti colpito da arresto cardiaco ed è crollato a terra improvvisamente di fronte ai compagni di gioco. I presenti non si sono però persi d’animo e hanno subito reagito: hanno lanciato l'allarme al 112 dopo di che, sotto la guida dell'operatore al telefono, hanno utilizzato il defibrillatore presente in struttura. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

“Così la ‘catena della sopravvivenza’ ha salvato mio figlio: imparate le manovre di primo soccorso”; Lecco è… VIVA: in piazza Cermenati si impara a salvare una vita; Non solo divertimento, i bambini al mare vanno anche A scuola di cuore per imparare le manovre di primo soccorso; Il 118 in piazza per salvare vite: Così si ferma l’arresto cardiaco. 🔗Se ne parla anche su altri siti