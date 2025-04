Arrestato un prete | alla guida col cellulare travolse una ragazza

Arrestato un prete: alla guida col cellulare travolse una ragazza La giovane procedeva da sola sulla strada nelle campagne di Turi, quando la sua motocicletta è uscita di strada, sbattendo contro un muretto

Don Nicola arrestato per omicidio stradale: “Fabiana Chiarappa era viva quando è stata investita. Il prete era al cellulare” - Fabiana Chiarappa sarebbe morta investita dall’auto di don Nicola D’Onghia, il parroco che questa mattina, 29 aprile, è stato arrestato e posto ai domiciliari con accusa di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso. Il giudice per le indagini preliminari di Bari, Nicola Bonante, nell’ordinanza di custodia cautelare a carico del prete 54enne, riporta l’ipotesi degli inquirenti ovvero che la vittima fosse “ancora viva” dopo la caduta autonoma dalla moto e sia morta “solo a causa” dello “schiacciamento” provocato dalla Fiat Bravo del sacerdote. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bari, donna morta in un incidente con la moto: arrestato un prete | "L'uomo stava usando il telefono alla guida al momento dell'impatto" - Il 54enne è indagato per omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso. La 32enne era ancora viva dopo la caduta 🔗tgcom24.mediaset.it

Travolta e uccisa. Arrestato un parroco. Alla guida col cellulare - Alla fine, il ‘pirata’ aveva davvero la tonaca. Un ‘folle al volante’ che non solo ha travolto una giovane centaura, ma non si è neppure fermato a soccorrerla. Finisce ai domiciliari don Nicola D’Onghia, 54anni, parroco originario di Noci (Bari) e docente della facoltà teologica pugliese, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nella morte di Fabiana Chiarappa, trentaduenne rugbista e soccorritrice del 118, deceduta la sera del 2 aprile in un drammatico incidente sulla provinciale Turi-Putignano. 🔗quotidiano.net

