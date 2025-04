Arrestato noto allenatore di basket per abusi su atlete minorenni | già sospeso in passato

Arrestato un noto allenatore reatino di basket giovanile con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di tre sue atlete minorenni. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni dei genitori delle vittime.I precedentiIn passato l’uomo era già stato sospeso dalla giustizia. 🔗 Today.it - Arrestato noto allenatore di basket per abusi su atlete minorenni: già sospeso in passato unreatino digiovanile con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di tre sue. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni dei genitori delle vittime.I precedentiInl’uomo era già statodalla giustizia. 🔗 Today.it

