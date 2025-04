Arrestato il killer della strage di Uppsala | è un ragazzo di 16 anni scappato in scooter

Arrestato per i tre omicidi commessi ieri in un barbiere di Uppsala, in Svezia, è un adolescente di soli 16 anni individuato nelle scorse ore dagli inquirenti dopo la fuga in motorino. "Non possiamo ancora definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata ma tale possibilità viene indagata in modo particolarmente approfondito" ha spiegato la polizia. 🔗 L'per i tre omicidi commessi ieri in un barbiere di, in Svezia, è un adolescente di soli 16individuato nelle scorse ore dagli inquirenti dopo la fuga in motorino. "Non possiamo ancora definire un chiaro nesso con la criminalità organizzata ma tale possibilità viene indagata in modo particolarmente approfondito" ha spiegato la polizia. 🔗 Fanpage.it

Arrestato il killer della strage di Uppsala: è un ragazzo di 16 anni scappato in scooter - La polizia svedese ha arrestato il presunto autore della strage di Uppsala in cui ieri sono stati uccisi tre ... Gli autori sono spesso giovani adolescenti assunti come killer a contratto. 🔗fanpage.it

