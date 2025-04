Arrestato a Roma per revenge porn ricattava l' ex in cambio di soldi | video intimi mandati a parenti e amici

Arrestato a Roma per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, minacciata con video intimi. 🔗 Notizie.virgilio.it - Arrestato a Roma per revenge porn, ricattava l'ex in cambio di soldi: video intimi mandati a parenti e amici Un uomo di 37 anni è statoper atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, minacciata con. 🔗 Notizie.virgilio.it

Sei complice, la campagna contro il revenge porn a Roma: “In due settimane, 10mila scannerizzazioni” - Per le strade della Capitale hanno destato curiosità. In molti speravano di poter davvero scaricare foto e video intimi. In realtà si tratta una campagna organizata da un gruppo di universitarie dello IED per sensibilizzare sul fenomeno del revenge porn.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso di revenge porn: pubblica i video della ex e le lancia una molotov, arrestato 46enne - Un drammatico caso di revenge porn e stalking ha sconvolto Roma. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo una serie di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, una 39enne con cui aveva avuto una relazione e un figlio. Dopo la fine della storia, avvenuta a luglio dello scorso anno, l’uomo ha messo in atto una vera e propria escalation di violenza e intimidazioni, culminata nel lancio di una bomba molotov contro l’abitazione della vittima. 🔗romadailynews.it

Uniti contro Revenge Porn e Body Shaming: successo per Ferite Digitali a Roma - Si è tenuto in queste ore, nella suggestiva cornice Nuvola dell’Eur di Roma, un evento di notevole impatto emotivo e civile, dal titolo “FERITE DIGITALI: il dramma invisibile delle vittime del web tra Revenge Porn e Body Shaming”. Un evento sicuramente meritevole di attenzione, promosso in occasione del decennale del progetto Women for Women against violence. Un’occasione estremamente rilevante per accendere i riflettori su due delle ferite più profonde che la rete può infliggere ai giovani. 🔗danielebartocciblog.it

