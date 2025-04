Arpino si fa bella Dopo oltre 15 anni di attese lavori in corso per riqualificare la città

Dopo oltre quindici anni di attese, Arpino ritrova finalmente l'attenzione che merita. È in corso un intervento massiccio di riqualificazione e manutenzione straordinaria che prevede la risagomatura e bitumatura che coinvolge alcune delle zone più importanti e strategiche del paese, a partire dal.

Cade dalle scale, l’insegnante Luciana Olini muore dopo tre giorni di agonia: lutto ad Arpino - L'ex insegnante di 77 anni era caduta domenica scorsa dalle scale della sua abitazione di Arpino. È deceduta nel ... clinico è drasticamente peggiorato, dopo essere stata dichiarata in coma ... 🔗fanpage.it