Arnaldi-Tiafoe oggi ATP Madrid 2025 | orario programma tv streaming

Arnaldi contro Frances Tiafoe, capitolo due. Il sanremese e il nativo di Hyattsville si trovano di fronte per un posto ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: chance importante per entrambi, per motivi differenti e nella memoria dell'unico precedente.

LA DIRETTA LIVE DI Arnaldi-Tiafoe DALLE 13.00

Quel precedente si giocò a Wimbledon, dove Tiafoe rimontò Arnaldi: sotto di due set, l'americano andò poi a imporsi al primo turno per 6-7(5) 2-6 6-1 6-3 6-3. Per l'USA ci potrebbe essere un traguardo mai raggiunto a livello di 1000 sulla terra rossa, al pari dello stesso ligure, che nel 2024 ha però colto la prima semifinale di questa categoria di tornei, a Montreal sul veloce. In buona sostanza, tutto in gioco sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez.

L'ottavo di finale tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe si giocherà mercoledì 30 aprile alle ore 13:00.

