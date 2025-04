Arnaldi non si ferma a Madrid batte Tiafoe ed è ai quarti

Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non si ferma la corsa di Matteo Arnaldi, che sbarca nei quarti del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro.Il 24enne sanremese batte anche Frances Tiafoe, testa di serie numero 16: 6-3 7-5 dopo un'ora e 38 minuti di gioco. Arnaldi attende ora di conoscere il suo prossimo avverario: sarà il vincente del match che metterà di fronte Jack Draper e Tommy Paul. -Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

