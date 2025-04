Arnaldi-Draper ATP Madrid 2025 | orario programma tv streaming

Domani, giovedì 1° maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il ligure affronterà il n.5 del seeding, Jack Draper, e in palio ci sarà l'accesso al penultimo atto del prestigioso torneo nella capitale spagnola. Un percorso convincente per Arnaldi, nel quale il ligure si è tolto anche la soddisfazione di battere Novak Djokovic.Oggi, in due set, il nostro portacolori ha sconfitto l'americano Frances Tiafoe, prendendosi una rivincita nei confronti dello statunitense, vittorioso nello scontro diretto precedente sull'erba di Wimbledon. Sul mattone tritato madrileno, Arnaldi sembra trovarsi piuttosto bene e la sfida contro Draper sarà piuttosto impegnativa.Il britannico viene da un ottimo periodo, ricordando la vittoria nel Masters1000 di Indian Wells.

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

