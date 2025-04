Arezzo rinnova con Cutolo e Bucchi fino al 2028 | fiducia per la scalata alla Serie B

fiducia totale nei confronti di Nello Cutolo e Cristian Bucchi e avanti insieme fino al 2028. L’Arezzo ha annunciato il contemporaneo prolungamento di contratto con il direttore sportivo e l’allenatore proprio nella settimana che porta al debutto nei playoff. Entrambi già legati al club amaranto fino al 2027, hanno allungato il loro rapporto di un ulteriore anno.Un chiaro segnale del fatto che il patron Manzo punta su questa accoppiata per tentare la scalata alla Serie B indipendentemente da come finirà questa stagione. "La visione a lungo termine del progetto è stata fondamentale confermandolo come una figura di riferimento per l’intera società" si legge nella nota della società a proposito di Cutolo. "Il rinnovo – prosegue il comunicato – rappresenta un ulteriore passo nella direzione della continuità e del rafforzamento del progetto amaranto con l’obiettivo di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso. 🔗 Lanazione.it - Arezzo rinnova con Cutolo e Bucchi fino al 2028: fiducia per la scalata alla Serie B totale nei confronti di Nelloe Cristiane avanti insiemeal. L’ha annunciato il contemporaneo prolungamento di contratto con il direttore sportivo e l’allenatore proprio nella settimana che porta al debutto nei playoff. Entrambi già legati al club amarantoal 2027, hanno allungato il loro rapporto di un ulteriore anno.Un chiaro segnale del fatto che il patron Manzo punta su questa accoppiata per tentare laB indipendentemente da come finirà questa stagione. "La visione a lungo termine del progetto è stata fondamentale confermandolo come una figura di riferimento per l’intera società" si legge nella nota della società a proposito di. "Il rinnovo – prosegue il comunicato – rappresenta un ulteriore passo nella direzione della continuità e del rafforzamento del progetto amaranto con l’obiettivo di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso. 🔗 Lanazione.it

S.S. Arezzo: rinnovo fino al 2028 per il DS Nello Cutolo e mister Cristian Bucchi - La SS Arezzo ha annunciato ufficialmente, tramite due distinti comunicati pubblicati sul proprio sito, il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Nello Cutolo e dell’allenatore Cristian Bucchi. Sebbene l’accordo fosse inizialmente valido fino al 2027, le parti hanno scelto di estenderlo di un ulteriore anno, fino al 2028. Nello Cutolo, figura simbolo della società amaranto prima da calciatore, poi da capitano e infine da dirigente, ha avviato la sua carriera dietro la scrivania proprio ad Arezzo, dapprima collaborando con Paolo Giovannini e, da questa stagione, assumendo la piena ... 🔗lortica.it

Bucchi, Cutolo e una lunga lista di grandi nomi. I doppi ex di Arezzo e Pescara - Quella di sabato è una delle tante sfide da ex per Cristian Bucchi. Il tecnico ha già vissuto questa situazione contro la Torres, al debutto casalingo, e poi nell'ultima trasferta di Ascoli. In entrambi i casi non è andata benissimo e l'Arezzo è stato battuto di misura per 1-0. A Pescara... 🔗arezzonotizie.it

Serie C, l’Arezzo conferma mister Bucchi e il ds Cutolo fino al 2028 - AREZZO – In attesa delle sfide playoff l’Arezzo pensa già al futuro, confermando allenatore e direttore sportivo. Rinnovato il contratto di mister Cristian Bucchi, il cui accordo con il club è stato esteso fino al 2028. Il prolungamento del suo incarico rappresenta, dice la società “la volontà condivisa di dare continuità al progetto tecnico e di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso. 🔗corrieretoscano.it

