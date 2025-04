Arezzo catturata banda specializzata in furti ad aziende orafe | il video che mostra i ladri in azione

azione congiunta ad Arezzo: arrestati otto rumeni per furti in aziende orafe, refurtiva da 200.000 euro recuperata. 🔗 Notizie.virgilio.it - Arezzo, catturata banda specializzata in furti ad aziende orafe: il video che mostra i ladri in azione Opercongiunta ad: arrestati otto rumeni perin, reva da 200.000 euro recuperata. 🔗 Notizie.virgilio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Furti ai danni di aziende orafe, sgominata una banda di ladri ad Arezzo - AREZZO (ITALPRESS) – Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe. Tale fenomeno ha reso necessario un’intensificazione dell’attività investigativa da parte delle forze dell’ordine, realizzata attraverso un’azione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, con il supporto del Servizio Centrale Operativo di Roma della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ed il Nucleo Operativo e Radiomobile ... 🔗unlimitednews.it

Sette arresti a Pistoia: smantellata banda specializzata in furti e rapine - Pistoia, 27 marzo 2025 – I carabinieri di Pistoia hanno proceduto all'esecuzione di sette misure di custodia cautelare in carcere per sei cittadini albanesi e un italiano, accusati di far parte di un’organizzazione criminale dedita a furti, rapine, riciclaggio di beni, danneggiamenti e lesioni personali in tutta la provincia. Il gruppo sarebbe coinvolto in numerosi furti in abitazioni tra maggio 2024 e febbraio 2025 nelle aree di Agliana, Quarrata, e Pistoia. 🔗lanazione.it

Catturata a Palermo la banda dei supermercati, così i ladri rubavano ogni tipo di merce: 8 arresti - A Palermo, 8 persone arrestate per furti seriali in supermercati. La banda agiva con una strategia ben strutturata. 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arezzo, catturata banda specializzata in furti ad aziende orafe: il video che mostra i ladri in azione; Rapine in aziende orafe e gioiellerie: sgominata la banda, c’era anche una ‘talpa’; Foggia: arrestata banda di rapinatori; Sono una truffa quei contratti gas e luce a privati, aziende ed enti pubblici: arrestati 2 latitanti di una banda di Perugia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Furti con scasso ad Arezzo, la banda in azione svuota ditte orafe: il video della razzia - Identificati 8 cittadini di origine rumena: uno degli ultimi colpi aveva fruttato 1,4 kg di oro, 50 kg di argento e 10 kg di ottone, per un valore di circa 200.000 euro ... 🔗msn.com

Sicurezza, Nisini (Lega): importante operazione FFOO a tutela aziende settore orafo Arezzo - “Il blitz condotto dagli operatori di Polizia e Carabinieri che ha permesso di smantellare la banda di criminali specializzati in furti nel settore orafo è il più chiaro, concreto risultato raggiunto ... 🔗lanazione.it

Smantellata banda di ladri dell’oro: sette arresti, colpi per 200mila euro - Una banda criminale specializzata in furti nel settore orafo è stata smantellata grazie a un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri di Arezzo, con la ... 🔗msn.com