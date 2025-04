Arci Samarcanda | reading e monologo teatrale che dà voce alla Resistenza

Arci Samarcanda reading e monologo teatrale di Antonella Iaschi , liberamente ispirato a scritti di Silvestra Tea Sesini, Rosalba Topini, Domenico Romeo, Salvatore Di Benedetto, Gaetano Alessi. Con Daniela Bertini. voce Fuori Campo Federico Meini.

