Arborelius mistico e spirituale L’ex luterano che sogna Roma

mistico e spirituale, legato alla dottrina, ma attento anche alle esigenze del presente può guardare alla Svezia. Nella personalità del cardinale Ander Arborelius, 75 anni, si condensano tutte queste esigenze. Il vescovo di Stoccolma proviene da una famiglia luterana, ma a 20 anni scelse di convertirsi al cattolicesimo e più tardi professò i voti solenni dei carmelitani scalzi con i quali ha trascorso periodi di vita monastica.Primo cardinale svedese nella storia dai tempi della riforma luterana, in virtù della sua particolare dedizione ai temi dell'integrazione, nel 2005 è stato fra i firmatari del Manifesto di Pasqua con il quale si cercava di agevolare l'ottenimento del permesso di soggiorno per i rifugiati in Svezia.PRO Vive nel Paese più secolarizzato d'Europa dove ha dato prova di fermezza nei principi, ma anche di sensibilità e ascolto sul versante delle nuove sfide pastorali.

Arborelius, mistico e spirituale. L’ex luterano che sogna Roma - Chi cerca un Papa dal respiro mistico e spirituale, legato alla dottrina, ma attento anche alle esigenze del presente ... 🔗msn.com

Chi è il cardinale Anders Arborelius, il carmelitano svedese da ex luterano a protagonista del Conclave - Chi è Anders Arborelius, il cardinale svedese tra i favoriti per l'elezione a Papa nel prossimo conclave: 75 anni, si è convertito al cattolicesimo da ... 🔗fanpage.it

Chi è Anders Arborelius, il carmelitano svedese papabile scoperto dal nulla da Bergoglio: colto, poliglotta, contesta il sacerdozio femminile - Nel 2017, quando Papa Francesco si affacciò dal palazzo apostolico per l’Angelus e al termine fece l’annuncio a sorpresa di voler creare a breve cinque nuovi cardinali, tra cui ... 🔗ilmattino.it