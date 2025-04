Aprire le porte della propria esistenza | le chiavi della Scala d’oro di Ugo Riva

della Fondazione del Credito Bergamasco: "La Scala d'oro", l'ultima opera del maestro Ugo Riva. La genesi dell'opera affonda le radici in un viaggio in Bretagna di vent'anni fa, durante il quale Riva ammirò e schizzò i tradizionali calvari. Tuttavia, l'idea rimase a lungo latente, in attesa della maturità artistica necessaria a darle forma. "Non ero pronto tecnicamente – spiega lo scultore -. È un'opera dove si mettono in discussione diversi materiali che devono dialogare tra loro, quindi di una certa complessità". Riva orchestra un dialogo tra elementi eterogenei, texture differenti e oggetti spesso recuperati o di scarto.

Aprire le porte della propria esistenza: le chiavi della "Scala d'oro" di Ugo Riva - Bergamo. Un'opera imponente e densa di significato, nata da una profonda riflessione interiore e da un complesso dialogo tra materiali diversi troneggia ...