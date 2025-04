Apricena ridà vita all' istituto ' Torelli' | È la storia della nostra città

Apricena ha vissuto una giornata simbolica e profondamente sentita: è stato inaugurato ufficialmente il nuovo edificio scolastico intitolato a Carlo Luigi Torelli, restituito alla città in una veste moderna e funzionale, ma fortemente ancorata alla sua storia. Per la cittadinanza è. 🔗 Foggiatoday.it - Apricena ridà vita all'istituto 'Torelli': "È la storia della nostra città" Questa mattinaha vissuto una giornata simbolica e profondamente sentita: è stato inaugurato ufficialmente il nuovo edificio scolastico intitolato a Carlo Luigi, restituito allain una veste moderna e funzionale, ma fortemente ancorata alla sua. Per la cittadinanza è. 🔗 Foggiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il liutaio che ridà vita alla storia. Tutti gli strumenti “magici” dell’artista Michele Sangineto - Con le sue mani plasma strumenti musicali di pregio, ripescati dal passato: arpe celtiche, ghironde, salteri a pizzico, insoliti strumenti rinascimentali riscoperti grazie alla solerzia della ricerca personale, sondando libri antichi ed esaminando quadri. Michele Sangineto è qualcosa di più di un liutaio: è un ricercatore della musica di epoche passate e dei suoi misteri. Non a caso vanta due opere esposte permanentemente al Museo Leonardo 3 in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano: una viola organista e una piva a vento continuo progettate da Leonardo Da Vinci (nei Codici di Madrid). 🔗ilgiorno.it

“Musica per la vita”, San Giovanni si mobilita per l'Istituto oncologico romagnolo - La sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli domenica 9 marzo ha partecipato al pranzo di beneficenza “Musica per la vita”, un’iniziativa promossa e curata da Elisa Ballarini, Roberto Polisano ed altri volontari a favore dello IOR. L’evento si è svolto presso il Centro Del Bianco... 🔗riminitoday.it

La vita nelle carceri minorili raccontata dal parroco dell'istituto bolognese del Pratello - Di recente ha fatto molto discutere il trasferimento al carcere bolognese della Dozza di una cinquantina di giovani adulti prima detenuti negli Istituti penali per minorenni (Ipm). Una scelta molto contestata, soprattutto a fronte della situazione di sovraffollamento che già coinvolge il carcere... 🔗cesenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Apricena ridà vita all'istituto 'Torelli': È la storia della nostra città. 🔗Cosa riportano altre fonti