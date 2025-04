Apre il gas e chiama il 112 | “Ho ucciso mia moglie ma non era vero Carabinieri lo trovano e lo arrestano

chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la moglie. La donna fortunatamente si trovava in un'altra città. 🔗 Un uomo di 64 anni di Ozieri, in provincia di Sassari, ha aperto il gas di casa e poi avrebbeto il 112 dicendo di averla. La donna fortunatamente si trovava in un'altra città. 🔗 Fanpage.it

"Voglio farla finita", chiama il 112 e minaccia di buttarsi dal balcone - Ha chiamato il numero unico per le emergenze comunicando la propria volontà di farla finita. Ma la capacità e la preparazione dell'agente in servizio presso la sala operativa della questura di Trento e al tempestivo intervento delle volanti ha evitato il peggio. L'operatore ha iniziato infatti... 🔗trentotoday.it

Uccide la moglie a coltellate e chiama il 112: «Venite a prendermi». Poi tenta il suicidio barricato in bagno ma viene fermato - Femminicidio a Mariotto, frazione di Bitonto, nel Barese. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate, poi ha chiamato il 112 per confessare il delitto. «Ho ucciso mia moglie, venite», avrebbe detto... 🔗leggo.it

Il gas apre sotto i 50 euro con ipotesi di pace in Ucraina - Avvio in calo per il prezzo del gas che scende sotto i 50 euro. Gli operatori guardano positivamente alle trattative di pace tra Ucraina e Russia. Sotto i riflettori anche le mosse dell'Ue sugli stoccaggi e sul tetto al prezzo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,8% a 49,90 euro al megawattora. 🔗quotidiano.net

