Approvato il Rendiconto 2024 | il Comune di Pomigliano chiude con un avanzo di 22 milioni

Primacampania.it - Approvato il Rendiconto 2024: il Comune di Pomigliano chiude con un avanzo di 2,2 milioni

D’ARCO – Il Consiglio Comunale did’Arco haoggi ildella gestione per l’anno. A presentare i risultati è stato l’Assessore al Bilancio, Mattia De Cicco, che ha sottolineato la solidità del documento contabile e la portata eccezionale del risultato raggiunto: “Abbiamo chiuso l’anno con undi circa 2,2di euro – ha detto – e un risultato di amministrazione di 21: un sogno per qualsiasi amministrazione”. De Cicco ha espresso particolare soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici finanziari del, sottolineando che “l’attività è stata affrontata con grande serietà. Abbiamo operato per avere un bilancio solido che ci faccia stare tranquilli – ha proseguito – e grazie all’, sarà possibile sbloccare numerose situazioni rimaste in stallo e avviare nuovi investimenti strategici. 🔗 Primacampania.it