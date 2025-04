Approvato il bilancio avanzo da 900mila euro e conti in ordine

Approvato a maggioranza, nella seduta del Consiglio comunale di lunedì, il bilancio di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Ad illustrarlo, l’assessore Simone Grandi che ha evidenziato la solidità dei conti dell’Ente, la gestione attenta e responsabile delle risorse adottata dall’Amministrazione comunale, garantendo investimenti e interventi sul territorio. Tra i numeri presentati dall’assessore, la quota di avanzo che verrà destinata ad interventi sul territorio, pari a oltre 900mila euro.Fra le voci evidenziate da Simone Grandi, i 90mila euro che saranno destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare di Edilizia residenziale pubblica; analoga somma verrà investita per interventi su edifici scolastici per rispondere a necessità emerse rappresentate dalle scuole stesse. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Approvato il bilancio, avanzo da 900mila euro e conti in ordine È statoa maggioranza, nella seduta del Consiglio comunale di lunedì, ildi rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Ad illustrarlo, l’assessore Simone Grandi che ha evidenziato la solidità deidell’Ente, la gestione attenta e responsabile delle risorse adottata dall’Amministrazione comunale, garantendo investimenti e interventi sul territorio. Tra i numeri presentati dall’assessore, la quota diche verrà destinata ad interventi sul territorio, pari a oltre.Fra le voci evidenziate da Simone Grandi, i 90milache saranno destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare di Edilizia residenziale pubblica; analoga somma verrà investita per interventi su edifici scolastici per rispondere a necessità emerse rappresentate dalle scuole stesse. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

