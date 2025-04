Approvato il bilancio 2024 di Hera dividendo in rialzo A Modena 145 milioni

Hera, presieduta dal Presidente Esecutivo Cristian Fabbri, ha Approvato il bilancio d’esercizio 2024 e la distribuzione di un dividendo in rialzo a 15 centesimi per azione, in linea con quanto già annunciato in occasione della. 🔗 Modenatoday.it - Approvato il bilancio 2024 di Hera, dividendo in rialzo. A Modena 14,5 milioni Questa mattina l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci, presieduta dal Presidente Esecutivo Cristian Fabbri, haild’esercizioe la distribuzione di unina 15 centesimi per azione, in linea con quanto già annunciato in occasione della. 🔗 Modenatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Gruppo Hera, approvato bilancio 2024, margine operativo lordo adjusted a €1,58 mln (+6,2%) e dividendo in rialzo a € 0,15 (+7,1%) - L'assemblea del Gruppo ha approvato il bilancio 2024 con un utile netto adjusted in crescita del 31,8% a €494,5 mln e investimenti operativi lordi saliti a €860,3 mln; presentata anche rendicontazione di sostenibilità, con focus su crescita e impatti ambientali Gruppo Hera, approvato bilancio 🔗ilgiornaleditalia.it

Sei Toscana, approvato il bilancio di esercizio 2024 - Arezzo, 16 aprile 2025 – Sei Toscana, approvato il bilancio di esercizio 2024 Avanti con il risanamento e nuovi investimenti per il futuro Il presidente Fabbrini e l’Ad Cappello: “Proseguiamo con determinazione nel piano industriale per migliorare i servizi e garantire la sostenibilità della società” Sei Toscana conferma il proprio percorso di risanamento e consolidamento. Il bilancio 2024, approvato all’unanimità dai Soci, registra un risultato positivo di poco superiore a 7 milioni e 800mila euro, pari al 3,4% del valore della produzione che ammonta a circa 229,6 milioni di euro. 🔗lanazione.it

Gesesa, approvato il bilancio 2024: ufficiale la nomina di Oreste Di Giacomo - Tempo di lettura: 3 minutiNel corso dell’adunanza – si legge nella nota inviata dall’ufficio stampa della società – i soci, dopo aver ascoltato la dettagliata relazione dell’Amministratore Delegato, hanno ringraziato il CDA e, per il suo tramite, l’intera società che ha dato prova di grande competenza e resilienza riuscendo a mantenere alto il livello di qualità del servizio, nonostante i limiti operativi che condizionano inevitabilmente l’operato della società e le difficoltà legate ai cambiamenti climatici, e incrementando il proprio livello reputazionale. 🔗anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Assemblea dei Soci Hera: approvati il bilancio 2024 e il dividendo in rialzo a 15 centesimi; Approvato il bilancio 2024 di Hera, dividendo in rialzo. A Modena 14,5 milioni; Hera, l'assemblea approva il bilancio 2024 e il dividendo (staccato il 23 giugno); Hera, ok da soci a bilancio 2024 e dividendo di 15 centesimi per azione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hera, l'assemblea approva il bilancio 2024 e il dividendo (staccato il 23 giugno) - L'assemblea degli azionisti ha approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie per un controvalore fino a 240 milioni di euro ... 🔗soldionline.it

Gruppo Hera, approvato bilancio 2024, margine operativo lordo adjusted a €1,58 mln (+6,2%) e dividendo in rialzo a € 0,15 (+7,1%) - Gruppo Hera, approvato bilancio 2024, margine operativo lordo adjusted a €1,58 mln (+6,2%) e dividendo in rialzo a € 0,15 (+7,1%). Si è riunita a Bologna l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ... 🔗informazione.it

Hera, approvato bilancio record: dividendo in rialzo a 15 centesimi - Forte incremento dell’utile netto adjusted di pertinenza degli Azionisti, che raggiunge i 494,5 milioni (+31,8%) ... 🔗lapressa.it