Appoggia male il piede durante un’escursione e precipita per 30 metri in un dirupo | 31enne soccorsa in elicottero

precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero vicino a Riva del Garda. La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale in elicottero: nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Lunedì pomeriggio un'escursionista di 31 anni èta in unmentre percorreva un sentiero vicino a Riva del Garda. La donna è statae portata all'ospedale in: nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Fanpage.it

Colpito al piede da un proiettile durante una rapina, indagano i carabinieri - Un 51enne di Marcianise è stato ferito con un proiettile a Casoria (Napoli) durante un tentativo di rapina. L’uomo, accompagnato da un amico, si è presentato nel pronto soccorso dell’ospedale Cto con una ferita d’arma da fuoco al piede sinistro. Stando a quanto ricostruito dalle forze... 🔗casertanews.it

Pilota si sente male durante l'atterraggio: emergenza all'aeroporto di Bergamo - L'aereo, che proveniva da Dublino, è atterrato a Orio al Serio poco prima delle 21. Alcuni voli hanno registrato ritardi o sono stati dirottati verso altri scali 🔗ilgiornale.it

Si sente male in campo durante una gara di calcio, quindicenne portato in ospedale - Massa Marittima (Grosseto), 17 febbraio 2025 – Momenti di grande apprensione ieri mattina a Valpiana per un malore accusato da un ragazzo che stava disputando la gara di calcio del campionato Allievi fra Massa Valpiana e Orlando Livorno: un atleta (15 anni) della società livornese si è improvvisamente accasciato al suolo in preda a un tremore ed è stato necessario l’intervento del personale del 118 che, dopo le prime cure, lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per accertamenti. 🔗lanazione.it

