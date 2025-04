Apple Music Ole Obermann ex TikTok e Rachel Newman nuovi co-direttori

Apple Music ha nominato i nuovi co-direttori responsabili del servizio streaming. Si tratta di Rachel Newman, veterana dell'azienda con 16 anni di esperienza, e di Ole Obermann, ex Global Head of Music per TikTok che ha lasciato nel febbraio 2025 dopo cinque anni. È stato lui a negoziare, fino al raggiungimento di un accordo nel maggio 2024, con Universal Music Group quando quest'ultima decise di ritirare il catalogo dal social di Bytedance citando preoccupazioni relative alla retribuzione degli artisti e alla presenza di brani realizzati con l'IA sulla piattaforma. Sia Obermann sia Newman riporteranno al vice presidente di Apple Music nonché capo dei servizi streaming di Cupertino Oliver Schusser. A riportare per primo la notizia, poi confermata da Billboard, è stato Music Business Worldwide.

