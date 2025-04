Aperta la Variante di Boltiere Terzi | Migliorerà la vita dei residenti spostando il traffico dal paese

Boltiere. Taglio del nastro per la Variante di Boltiere. L’opera è stata inaugurata nella mattina di mercoledì 30 aprile ed è stata finanziata da Regione Lombardia con oltre 5 milioni di euro.Da Milano erano arrivati anche 155mila euro per finanziare il primo lotto funzionale della Variante. Il cantiere era stato aperto nel novembre 2023. La nuova infrastruttura ha un lunghezza di circa 2 chilometri ed è in Variante alla Provinciale ‘Del Brembo’: comprende la realizzazione di due nuovi tratti di strada e di tre nuove rotatorie, due sulla ex Provinciale 184 e una su via Dante Alighieri.“La Variante di Boltiere – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi – consente di sgravare dal traffico il centro abitato del paese, spostando su un asse esterno i flussi dei mezzi pesanti e dei pendolari, con ricadute positive per quanto riguarda l’aumento della sicurezza stradale e il miglioramento della qualità della vita dei residenti”. 🔗 Bergamonews.it - Aperta la Variante di Boltiere, Terzi: “Migliorerà la vita dei residenti spostando il traffico dal paese” . Taglio del nastro per ladi. L’opera è stata inaugurata nella mattina di mercoledì 30 aprile ed è stata finanziata da Regione Lombardia con oltre 5 milioni di euro.Da Milano erano arrivati anche 155mila euro per finanziare il primo lotto funzionale della. Il cantiere era stato aperto nel novembre 2023. La nuova infrastruttura ha un lunghezza di circa 2 chilometri ed è inalla Provinciale ‘Del Brembo’: comprende la realizzazione di due nuovi tratti di strada e di tre nuove rotatorie, due sulla ex Provinciale 184 e una su via Dante Alighieri.“Ladi– spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia– consente di sgravare dalil centro abitato delsu un asse esterno i flussi dei mezzi pesanti e dei pendolari, con ricadute positive per quanto riguarda l’aumento della sicurezza stradale e il miglioramento della qualità delladei”. 🔗 Bergamonews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. “Era nuda, due uomini accanto a lei” - L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente. Una vita difficile, quella della signora Daniela, seguita dal Centro di salute mentale. Ora spetterà alla procura stabilirne le cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte naturale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tenere la porta aperta per i Fratelli tutti. Il ricordo dell’imam Pallavicini - Il direttore generale Salim Al Malik dell’Icesco, l’organizzazione del mondo islamico per l’educazione, la scienza e la cultura, mi ha trasmesso un messaggio di cordoglio esprimendo la sua tristezza per la scomparsa di Papa Francesco e ricordando la sua testimonianza e impegno per i valori universali, per la santità della vita, il rispetto della dignità umana e i suoi appelli per la pace e per la cessazione dei conflitti. 🔗formiche.net

Pd, assemblea aperta sulla sanità. Croci: "Salute diritto da tutelare dai tagli della destra" - Il coordinamento provinciale del Partito Democratico traccia un bilancio dell'assemblea aperta che si è svolta il 14 aprile sul tema della sanità. "Lunedì 14 aprile si è svolta un’importante assemblea aperta, promossa dal Partito Democratico provinciale con la collaborazione del gruppo... 🔗arezzonotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aperta la Variante di Boltiere, Terzi: “Migliorerà la vita dei residenti spostando il traffico dal paese”; Boltiere, aperta la Variante che sposta il traffico dal paese: 5 milioni di euro per due chilometri di strada; Variante Boltiere e passerella su Adda a Fara Gera d’Adda, avanti i lavori; Tangenziale di Boltiere pronta nel 2023: Terzi e Malanchini in visita al cantiere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Boltiere, aperta la Variante che toglie il traffico del centro del paese: 5 milioni di euro per due chilometri - Taglio del nastro stamattina per la Variante di Boltiere, opera finanziata da Regione attraverso il Piano Lombardia con oltre 5 milioni di euro. La Regione aveva già messo in campo 155.000 euro per ... 🔗bergamo.corriere.it

Aperta la Variante di Castelnuovo Valdicecina: «Opera strategica per il territorio» - La variante della 439 a Castelnuovo Valdicecina apre definitivamente a distanza di alcuni anni dalla fine della “prima” realizzazione, quando il cantiere chiuse ma la strada non venne aperta ... 🔗msn.com