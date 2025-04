Anziano vittima di vessazioni e vandalismo da cinque minorenni a Siracusa

Anziano è stato sottoposto a ripetuti atti di brutalità, caratterizzati da severe vessazioni, che hanno incluso la rasatura totale dei capelli, incendi dolosi sui suoi effetti personali e impose la costrizione all’assunzione di sostanze stupefacenti. Disposizioni cautelari e misure adottate I responsabili, cinque minorenni di 17 anni originari di Siracusa, sono stati posti in . L'articolo Anziano vittima di vessazioni e vandalismo da cinque minorenni a Siracusa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Anziano vittima di vessazioni e vandalismo da cinque minorenni a Siracusa Unè stato sottoposto a ripetuti atti di brutalità, caratterizzati da severe, che hanno incluso la rasatura totale dei capelli, incendi dolosi sui suoi effetti personali e impose la costrizione all’assunzione di sostanze stupefacenti. Disposizioni cautelari e misure adottate I responsabili,di 17 anni originari di, sono stati posti in . L'articolodidaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Aggrediscono anziano e lo rapinano: vittima sotto shock - Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Alife. Intorno alle ore 22, lungo via Caduti sul Lavoro, un anziano ultraottantenne è stato vittima di una brutale aggressione all'interno della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni malviventi hanno fatto irruzione in... 🔗casertanews.it

Assiste a Rovigo alla truffa del finto incidente con vittima un anziano, pedina i malviventi e li fa arrestare - Un truffatore arrestato a Rovigo per aver ingannato un anziano con il metodo del falso incidente. Sequestrati 7.000 euro e hashish. 🔗notizie.virgilio.it

Torre del Greco (Na): La droga che distrugge le famiglie. Anziano subisce le vessazioni del figlio - Torre del Greco: nonostante i continui maltrattamenti da parte del figlio non lo ha mai denunciato … “perché è sempre mio figlio”. La piaga sociale della droga che distrugge la vita di migliaia di famiglie. Questo è solo l’ultimo episodio in cui si abbattono i carabinieri. Siamo a Torre Del Greco, città a sud di Napoli ed è ora di cena. La tavola imbandita verrà presto scaraventata in aria. 🔗puntomagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anziano vittima di vessazioni e vandalismo da cinque minorenni a Siracusa; Una baby gang sfrutta un anziano per mesi | Ma chi protegge i più vulnerabili?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sevizie e violenze per mesi contro un anziano: baby gang di 17enni in comunità - L'incubo a Siracusa: i 5 minorenni entravano a casa della vittima in piena notte, costringendolo ad atti umilianti e crudeli che riprendevano poi con lo smartphone ... 🔗dire.it

Sevizie e violenze ad anziano, misura cautelare per 5 minori (2) - Le indagini sono scattate nel gennaio del 2024, in seguito al primo intervento degli agenti delle volanti nell'abitazione dell'anziano. (ANSA) ... 🔗msn.com

Anziani. 1 su 3 è vittima di abuso. Dai geriatri un vademecum dei segnali di allarme - Tra i campanelli di allarme che potrebbero indicare che un anziano è vittima di violenza fisica, i più diffusi sono lesioni, come graffi o tagli localizzati prevalentemente su testa e viso ... 🔗quotidianosanita.it