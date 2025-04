Anziana vittima del finto Piero Barone de Il Volo 78enne truffata dal profilo fake e soldi persi per amore

truffata da un falso Piero Barone, ha perso 2mila euro. Con l’aiuto dei familiari e de Le Iene ha parlato con il vero artista 🔗 Notizie.virgilio.it - Anziana vittima del finto Piero Barone de Il Volo, 78enne truffata dal profilo fake e soldi persi "per amore" Amalia,da un falso, ha perso 2mila euro. Con l’aiuto dei familiari e de Le Iene ha parlato con il vero artista 🔗 Notizie.virgilio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Finto incidente e maxi truffa a Pistoia, anziana consegna beni da 25 mila euro: il raggiro, ladri arrestati - Due uomini arrestati a Cassino per truffa ai danni di anziani. Ingannavano le vittime con finti incidenti stradali. 🔗notizie.virgilio.it

Ancora una tentata truffa agli anziani col trucco del finto incidente ma la vittima capisce tutto, arrestato ventenne - Prima una telefonata di un finto maresciallo dei carabinieri, che ha fatto credere a un anziano che suo figlio, verosimilmente coinvolto in un sinistro stradale, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Infatti poco dopo un uomo si è presentato presso... 🔗messinatoday.it

L’incidente del nipote e i soldi per evitare il carcere. Tutto finto, ennesima truffa ai danni di un’anziana - A segno un’altra truffa, ancora con la ben nota modalità del finto incidente. La vittima, una donna 80enne di Stradella, martedì ha ricevuto la telefonata di un finto appartenente alle forze dell’ordine che le doveva comunicare che il nipote aveva causato un grave incidente stradale. E aveva immediato bisogno di soldi per pagare un avvocato ed evitare carcere. Non avendo contanti in casa, il truffatore ha tranquillizzato la vittima, che andavano bene anche gioielli. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Anziana vittima del finto Piero Barone de Il Volo, 78enne truffata dal profilo fake e soldi persi per amore; Derubato da falso tecnico, il racconto di una vittima: “Firenze non è una città per vecchi. Se ci ripenso sto male”; Truffa anziana e viene inseguito dal nipote della vittima: getta soldi ma viene arrestato dai carabinieri; Truffa del finto incidente al figlio, anziana derubata di soldi: ma il fuori programma inguaia la ladra. 🔗Ne parlano su altre fonti

Anziana vittima del finto Piero Barone de Il Volo, 78enne truffata dal profilo fake e soldi persi "per amore" - Amalia, truffata da un falso Piero Barone, ha perso 2mila euro. Con l’aiuto dei familiari e de Le Iene ha parlato con il vero cantante ... 🔗virgilio.it

Truffata e sequestrata per ore: anziana dà ori e soldi a finto assicuratore per salvare la figlia - Lecco, il falso perito si è presentato a casa della donna raccontandole che la figlia aveva avuto un incidente ed era in guai giudiziari. Per convincerla l’ha ... 🔗msn.com

“Mi hanno tolto pure la fede nuziale”: nonna derubata a Napoli con la truffa del finto nipote - Anziana derubata dei suoi averi con la truffa del finto nipote a Napoli. La richiesta al Prefetto: “Potenziare la videosorveglianza” ... 🔗fanpage.it