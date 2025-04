Antonio Patuelli rieletto presidente della Cassa di Ravenna | bilancio record dal 1840

Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente della Cassa di Ravenna. presidente dell'Abi dal 2013, Patuelli guida il cda della Cassa della sua città da 30 anni. L'annuncio al termine dell'assemblea, che si è tenuta al Teatro Alighieri di Ravenna, dell'istituto capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario privato e indipendente dal 1840, che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi.Ancora un bilancio positivo con l'utile lordo della Cassa cresciuto a 52,5 milioni di euro (+25,04%) e l'utile netto aumentato a 37 milioni di euro (+15,45%): il miglior risultato dal 1840. Positivo anche il bilancio consolidato del Gruppo Cassa con un utile lordo di 75,8 milioni di euro (+22,44%) e un utile netto di 47,6 milioni di euro (+14,69%), miglior risultato dalla costituzione del gruppo bancario. 🔗 Quotidiano.net - Antonio Patuelli rieletto presidente della Cassa di Ravenna: bilancio record dal 1840 è statoper acclamazionedidell'Abi dal 2013,guida il cdasua città da 30 anni. L'annuncio al termine dell'assemblea, che si è tenuta al Teatro Alighieri di, dell'istituto capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario privato e indipendente dal, che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi.Ancora unpositivo con l'utile lordocresciuto a 52,5 milioni di euro (+25,04%) e l'utile netto aumentato a 37 milioni di euro (+15,45%): il miglior risultato dal. Positivo anche ilconsolidato del Gruppocon un utile lordo di 75,8 milioni di euro (+22,44%) e un utile netto di 47,6 milioni di euro (+14,69%), miglior risultato dalla costituzione del gruppo bancario. 🔗 Quotidiano.net

