Lettera43.it - Antonio Patuelli è stato rieletto presidente della Cassa di Ravenna

per acclamazionedi, giàdell’Associazione Bancaria Italiana dal 2013, guida il consiglio di amministrazioneda 30 anni. Rinnovati anche il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, con l’ingresso dell’avv. Chiara Bulgarelli e la conferma di Francesco Gianni come vice.I risultati economicidiDurante l’assemblea annuale, l’istituto, parte di un gruppo bancario privato e indipendente fondato nel 1840, ha anche approvato all’unanimità il bilancio per l’esercizio 2024. I risultati economici sono stati particolarmente positivi, con l’utile lordocresciuto del 25,04 per cento, arrivando a 52,5 milioni di euro, e l’utile netto aumentato del 15,45 per cento, raggiungendo i 37 milioni. 🔗 Lettera43.it