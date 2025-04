Antonio Conte nuova società col fratello | l’allenatore investe nel calcio e su di sé

Antonio Conte. L’attuale allenatore del Napoli è riuscito nell’impresa di portare gli azzurri dal decimo posto della scorsa stagione alla lotta scudetto. A un passo dalla fine, i partenopei sono primi in classifica e in controllo del proprio destino.Tutti però si chiedono se questo sia soltanto il primo passo di un’importante storia o la fase conclusiva di un’esperienza lampo. Una risposta certa non c’è ma di recente si è parlato di Conte anche per un’altra decisione del tecnico. Si è infatti lanciato in una nuova avventura imprenditoriale, connessa al calcio ma al di fuori del terreno di gioco.nuova società per Antonio ConteTutti conoscono Antonio Conte ma suo fratello Daniele è decisamente meno noto. Ruoterà però intorno a lui la nuova società che da poco ha visto la luce: Restate Srl. 🔗 Quifinanza.it - Antonio Conte, nuova società col fratello: l’allenatore investe nel calcio e su di sé Si fa un gran parlare del futuro di. L’attuale allenatore del Napoli è riuscito nell’impresa di portare gli azzurri dal decimo posto della scorsa stagione alla lotta scudetto. A un passo dalla fine, i partenopei sono primi in classifica e in controllo del proprio destino.Tutti però si chiedono se questo sia soltanto il primo passo di un’importante storia o la fase conclusiva di un’esperienza lampo. Una risposta certa non c’è ma di recente si è parlato dianche per un’altra decisione del tecnico. Si è infatti lanciato in unaavventura imprenditoriale, connessa alma al di fuori del terreno di gioco.perTutti conosconoma suoDaniele è decisamente meno noto. Ruoterà però intorno a lui lache da poco ha visto la luce: Restate Srl. 🔗 Quifinanza.it

Antonio Conte “si è dimesso”: scontro totale, scompiglio in società - Ha del clamoroso quanto emerso nelle ultime ore, svelato tutto in diretta televisiva: ecco cosa ha fatto infuriare Antonio Conte Antonio Conte, si sa, è uno dei migliori allenatori al mondo, capace di fare la differenza grazie ad un metodo di successo ormai collaudato. Lo dimostra il suo palmarès, che racconta di 6 campionati vinti ... Leggi tutto L'articolo Antonio Conte “si è dimesso”: scontro totale, scompiglio in società sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Cinque domande ad Antonio Conte, tra cui: perché critica la società in un momento così delicato? - Signor Conte, perché critica la società in un momento così delicato? Dopo una partita inguardabile, risolta per la prodezza forse dell’unico giocatore di livello internazionale che abbiamo e senza conoscere il risultato di Bologna-Inter, che per il momento ci vede in testa alla classifica, pare opportuno fare maggiore chiarezza sul ruolo di Conte, soprattutto, in chiave futuro. Un tifoso tecnicamente meno preparato, come chi come me ha avuto poco tempo da dedicare al calcio, si pone alcuni punti di domanda che meriterebbero una risposta convincente da parte di uno dei più apprezzati ... 🔗ilnapolista.it

Conte Juve, l’allenatore torna a Torino per una nuova avventura! Scelto il capoluogo piemontese come sede della sua società: e sul futuro in panchina… - di Redazione JuventusNews24Conte Juve, l’allenatore torna a Torino per una nuova avventura: tutti gli aggiornamenti sul futuro del tecnico Arrivano importanti novità sul futuro di Antonio Conte fuori dal rettangolo verde. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’allenatore del Napoli, fortemente accostato alla Juve, ha fondato una nuova società insieme al fratello Daniele: la Restate Srl che ha sede a Torino, dove entrambi risultano residenti. 🔗juventusnews24.com

