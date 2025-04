Antonio Cassano lo scontrino choc | al ristorante finisce male

Antonio Cassano è stato di recente a New York con la famiglia, dove è andato via da un ristorante arrabbiatissimo per il tentativo di richiesta di una manca molto alta: "A New York sono stato veramente bene, però devo raccontare un aneddoto — ha raccontato l'attaccante durante Viva el Futbol — Vado a mangiare in un ristorante, non faccio neanche pubblicità dicendo il nome: antipasti e una pizza, 475 dollari. Ho preso antipasti per noi quattro (lui, la moglie Carolina Marcialis e i due figli Christopher e Lionel, ndr), che erano un piatto a testa, e una pizza che abbiamo messo in mezzo alla tavola". Un pasto consumato velocemente aggiunge FantAntonio, visto che "con Carolina e i bambini non si può stare più di dieci minuti al tavolo, mangia e scappa.".E ancora: "Se io vado a mangiare da Tonino Cannavacciuolo e pago 300-400 euro, visto che è un fuoriclasse, dico ne pago 500, perché sei un fenomeno — ha aggiunto, raccontando poi l'episodio avvenuto negli Usa — Vado a mangiare a 'sto ristorante qua e pago 475 dollari.

