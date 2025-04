Antonio Cassano e la lite al ristorante di New York | Per 475 dollari ne volevano 80 di mancia Sono andato via senza dare niente

Antonio Cassano, lo scontrino choc: al ristorante finisce male - Antonio Cassano è stato di recente a New York con la famiglia, dove è andato via da un ristorante arrabbiatissimo per il tentativo di richiesta di una manca molto alta: "A New York sono stato veramente bene, però devo raccontare un aneddoto — ha raccontato l’attaccante durante Viva el Futbol — Vado a mangiare in un ristorante, non faccio neanche pubblicità dicendo il nome: antipasti e una pizza, 475 dollari. 🔗liberoquotidiano.it

