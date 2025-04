Antonia si confessa ad Amici 24 | “Sono così perché nella mia vita non sono stata rispettata”

Amici Antonia Nocca nel confronto faccia a faccia con Alessia, andato in onda nel daytime del talent show oggi, ha parlato di sé. Motivando il suo essere troppo dura, ha spiegato: "Alcune persone hanno avuto poco rispetto di me e non ho mai capito perché", le parole prima di ammettere il motivo per il quale ha deciso di partecipare al programma. 🔗 L'allieva diNocca nel confronto faccia a faccia con Alessia, andato in onda nel daytime del talent show oggi, ha parlato di sé. Motivando il suo essere troppo dura, ha spiegato: "Alcune persone hanno avuto poco rispetto di me e non ho mai capito", le parole prima di ammettere il motivo per il quale ha deciso di partecipare al programma. 🔗 Fanpage.it

