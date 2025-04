Anticipo d’estate sul ponte del 1 maggio Arriva l’anticiclone africano

l'anticiclone africano. "Sta per concludersi la lunga fase instabile che ha caratterizzato l'Italia in questa primavera decisamente turbolenta" – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. "Nei prossimi giorni tornerà ad espandersi l'anticiclone subtropicale, ripristinando condizioni in prevalenza assolate su gran parte dello Stivale. Giusto martedì avremo ancora la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano su Alpi, Appennino e versante tirrenico, poi sarà stabilità dominante con al più isolati fenomeni pomeridiano-serali sul comparto alpino (in primis Dolomiti)".ponte del 1 maggio dal sapore estivo: "Non solo ampio soleggiamento, ma anche netto aumento delle temperature per il ponte del 1 maggio" – prosegue Ferrara –.

