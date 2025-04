Anticipazioni Uomini e Donne oggi 30 aprile 2025 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, mercoledì 30 aprile 2025Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggiSecondo le Anticipazioni, oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 14 aprile. E protagonisti, molto probabilmente, saranno ancora una volta Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due, che hanno spesso discusso, sembravano aver ritrovato la serenità con tanto di bacio in esterna. In studio, però, la corteggiatrice ha visto il riavvicinamento del tronista a Nadia Di Diodato ed è rimasta delusa perché anziché mandare in onda la loro uscita, lui ha pensato bene di andare a riprendere la ‘rivale’. 🔗 Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 30 aprile 2025 | Trono Classico e Over , mercoledì 30è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 30, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 14. E protagonisti, molto probabilmente, saranno ancora una volta Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. I due, che hanno spesso discusso, sembravano aver ritrovato la serenità con tanto di bacio in esterna. In studio, però, la corteggiatrice ha visto il riavvicinamento del tronista a Nadia Di Diodato ed è rimasta delusa perché anziché mandare in onda la loro uscita, lui ha pensato bene di andare a riprendere la ‘rivale’. 🔗 Tpi.it

