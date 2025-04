Ansia scolastica e rendimento | il ruolo cruciale di famiglie e scuola

Ansia scolastica e rendimento: il ruolo cruciale di famiglie e scuola - Sempre più studenti si trovano a vivere la scuola non solo come un luogo di apprendimento, ma anche come una fonte di stress e ansia. Dietro ai voti, alle verifiche e alle aspettative, si nascondono spesso emozioni complesse che, se non riconosciute, possono minare la motivazione e il benessere degli adolescenti. Un approccio educativo più […] The post Ansia scolastica e rendimento: il ruolo cruciale di famiglie e scuola first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Ansia, depressione ritiro sociale e ancora aggressività, impulsività e comportamenti oppositivi: quanto e come incide il ruolo della famiglia? Lo studio - L'interesse intorno alla salute mentale infantile cresce e gli esperti si interrogano: siamo di fronte a una reale crisi o i bambini di oggi hanno minore resilienza di quanto ritenuto? Una nuova ricerca, condotta dal Boston Children’s Hospital e pubblicata su Communications Psychology, approfondisce gli effetti dell’esposizione precoce a eventi stressanti, diversi tipi di traumi e al ruolo della resilienza familiare nella protezione dai sintomi psicopatologici. 🔗orizzontescuola.it

Dall’inclusione scolastica al ruolo dello sport nell’apprendimento: a Didacta, la scuola che evolve raccontata nel “Fuori Classe” di Gruppo Spaggiari Parma - ABSTRACT: A DIDACTA 2025, Gruppo Spaggiari Parma presenta Fuori Classe, una rassegna di eventi che offre aggiornamento e strumenti concreti per dirigenti scolastici, DSGA, docenti, personale amministrativo, studenti e famiglie. Tra le novità MyTools, l’evoluzione di ClasseViva che trasforma il registro elettronico in un ecosistema di servizi L'articolo Dall’inclusione scolastica al ruolo dello sport nell’apprendimento: a Didacta, la scuola che evolve raccontata nel “Fuori Classe” di Gruppo Spaggiari Parma sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

L'ansia matematica dei genitori influisce sullo sviluppo delle competenze numeriche nei bambini già dai 3 anni e mezzo. I risultati di uno studio condotto da 4 ricercatori; Studenti stressati dalla scuola: 5 consigli per gli insegnanti; La paura della matematica è scientificamente provata: lo studio; Benessere a scuola: la valutazione educativa può fare la differenza?.

La scuola è una culla di ansie: "Respiro e scrittura aiutano" - "La scuola, talvolta, è una culla di ansie e una città di paure". Queste parole vengono da una citazione di Piattoni, scrittore marchigiano e spagnolo. Ma è anche il pensiero di tutti i ragazzi ... 🔗msn.com

“Non abbastanza”: l’ansia dei giovani e il ruolo dei genitori nel sostenerli - L'ansia è uno stato emotivo che si sta diffondendo sempre nell'età giovanile. La dott.ssa La Rosa è intervenuta per discutere la tematica. 🔗newsicilia.it

La scuola è una culla di ansie: "Respiro e scrittura aiutano" - La dottoressa Fabiana Mordini, intervistata dagli studenti della 3ª I della scuola Dante Arfelli, spiega che il 70% dei ragazzi può provare disagi che nascondono bisogni, paure e fragilità . 🔗ilrestodelcarlino.it