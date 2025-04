Ansfisa Navone | con Italferr gestione avanzata digitalizzazione

Ansfisa di approfondire, insieme ad Italferr, le possibilità offerte dai sistemi digitali avanzati finalizzati alla sicurezza del sistema ferroviario basti pensare alle potenzialità offerte dalla sesta dimensione del BIM, che riferendosi alla gestione del ciclo di vita dell'opera, può fornire informazioni utili sulle attività di manutenzione ai fini sia della sua programmazione, sia delle attività di supervisione".Lo ha evidenziato Pier Luigi Giovanni Navone, Direttore Generale della Direzione per la sicurezza delle Ferrovie di Ansfisa, in occasione della firma dell'accordo con Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari.

Trasporti, Navone (Ansfisa): “Treni a idrogeno nostra innovazione maggiore” - (Adnkronos) – “I treni a idrogeno sono “l'elemento di maggiore rilievo dal punto di vista innovativo di cui ci stiamo occupando adesso. Dopo l'emanazione delle linee guida” per questa tipologia di mezzo “le attività sono andate avanti davvero bene. Abbiamo rilasciato ai primi richiedenti, qualche giorno fa, la prima autorizzazione per l'esecuzione delle prove che […] 🔗periodicodaily.com

Morelli: intesa Ansfisa-Italferr tecnologie ultima generazione - Roma, 30 apr. (askanews) - In occasione della firma a Roma dell'intesa tra ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, Alessandro Morelli, ha voluto sottolineare come "accordi come questi sono un prototipo per il Paese di ... 🔗quotidiano.net

Lo Bosco (Italferr) “Sinergia con Ansfisa dà risultati importanti” - ROMA (ITALPRESS) – “Si sancisce una sinergia che dà risultati importanti per la digitalizzazione dei processi e l’ingegnerizzazione dei cantieri materiali e immateriali. Nei nuovi progetti delle opere pubbliche integreremo anche i sistemi di prevenzione e protezione e tenderemo a morti zero sul lavoro e a massimizzare sicurezza, qualità ed efficienza”. Così Dario Lo Bosco, amministratore delegato di Italferr, in occasione dell’intesa firmata con Ansisa per la digitalizzazione e la sicurezza. 🔗unlimitednews.it

Accordo Ansfisa e Italferr per potenziare sicurezza e digitalizzazione del sistema ferroviario - Innovazione tecnologica e monitoraggio avanzato e in tempo reale delle infrastrutture ferroviarie al centro dell’intesa che punta a contribuire allo sviluppo di una rete più sicura, efficiente e ... 🔗askanews.it

Ferrovie, accordo ANSFISA-Italferr per sicurezza e digitalizzazione - Favorire la digitalizzazione delle ferrovie e sistemi di monitoraggio innovativi, ai fini di una maggiore efficienza e sicurezza dell'infrastruttura. 🔗teleborsa.it

Ansfisa-Italferr, Capomolla: supervisione con strumenti digitali - Lo ha dichiarato Domenico Capomolla, Direttore di ANSFISA, in occasione della firma con Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best ... 🔗libero.it