Anna Riva l’intelligenza che vestiva la moda | chi ci insegnerà ora a raccontare la bellezza?

La moda aveva in lei una traduttrice fedele, mai servile, una voce colta, ironica, libera. Parlare di Anna Riva, significa attraversare un'epoca, un ricordo in cui la moda era ancora racconto, visione, stile intellettuale. Il suo nome non compare solo tra le firme storiche del giornalismo italiano: è inciso nella memoria di chi considera la scrittura un gesto critico e la moda un fatto culturale. Oggi che la sua voce si è spenta, resta un vuoto che pesa come una pagina bianca. Perché con lei se ne va una generazione che sapeva leggere la moda, non solo mostrarla. Che usava la penna come una lente d'ingrandimento, e non come una bacchetta da dettare tendenze. Anna Riva non era solo una giornalista: era una maestra di sguardi. Una carriera illuminata dalla curiosità Classe 1935, originaria di Reggio Emilia, Anna Riva si laurea in giurisprudenza ma sceglie presto un'altra toga: quella dell'osservatrice brillante, appassionata, profondamente umana.

