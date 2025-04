Anna Pesce Indipendenza ricorda Pio La Torre e denuncia la persistente presenza della mafia in Italia

mafia uccideva Pio La Torre, politico e dirigente del Partito Comunista, simbolo della lotta contro la criminalità organizzata. A distanza di oltre quattro decenni, Anna Pesce (Indipendenza) ha voluto rendere omaggio alla sua memoria, sottolineando come, purtroppo, la mafia continui a esercitare un’influenza devastante sul paese.“La mafia è ancora troppo potente e impone il suo regime,” ha dichiarato Pesce, denunciando la complicità di alcuni settori del pubblico e del privato. Secondo la politica, la criminalità organizzata prospera grazie ai servizi pubblici e sociali regalati ai privati e svenduti ai mafiosi, agli appalti truccati e alle tangenti. A ciò si aggiunge la devastazione del welfare e la negazione di diritti fondamentali, come un lavoro stabile e sicuro, sempre più assente in Italia. 🔗 Laprimapagina.it - Anna Pesce (Indipendenza) ricorda Pio La Torre e denuncia la persistente presenza della mafia in Italia Il 30 aprile 1982, lauccideva Pio La, politico e dirigente del Partito Comunista, simbololotta contro la criminalità organizzata. A distanza di oltre quattro decenni,) ha voluto rendere omaggio alla sua memoria, sottolineando come, purtroppo, lacontinui a esercitare un’influenza devastante sul paese.“Laè ancora troppo potente e impone il suo regime,” ha dichiaratondo la complicità di alcuni settori del pubblico e del privato. Secondo la politica, la criminalità organizzata prospera grazie ai servizi pubblici e sociali regalati ai privati e svenduti ai mafiosi, agli appalti truccati e alle tangenti. A ciò si aggiunge la devastazione del welfare e la negazione di diritti fondamentali, come un lavoro stabile e sicuro, sempre più assente in. 🔗 Laprimapagina.it

Anna Pesce (Indipendenza): mi ha colpito molto il problema che ha colpito Vittorio Sgarbi massima vicinanza - Anna Pesce, esponente di Indipendenza, esprime vicinanza a Vittorio Sgarbi. Ecco il suo pensiero, espresso in una nota postata sul suo profilo facebook. Mi ha colpito molto il problema che ha colpito Vittorio Sgarbi ,un uomo apparentemente forte, tutto d’un pezzo, ma anche sensibile. La depressione può colpire tutti. E’ un dolore che non fa rumore. Non ha cerotti, non lascia lividi sulla pelle, eppure scava solchi profondi nell’anima. 🔗laprimapagina.it

Anna Pesce (Indipendenza): la promozione della donna non deve essere solo una celebrazione - L’8 marzo si avvicina, e con esso torna il dibattito sul significato di questa giornata. Anna Pesce, esponente di Indipendenza, sottolinea l’importanza di non considerarlo un semplice momento celebrativo, ma un’occasione per riflettere sul lungo cammino ancora da percorrere verso la piena parità di genere. “La promozione della donna non deve essere solo una celebrazione, ma un modo per ricordare il faticoso cammino sulla via della parità”, afferma Pesce. 🔗laprimapagina.it

Milano ricorda Aleksej Navalny: targa ai Giardini Anna Politkovskaja di corso Como - Milano, 15 marzo 2025 – Milano ricorda Aleksej Navalny. A poco più di un anno dalla scomparsa, avvenuta il 16 febbraio dell'anno scorso, dell’attivista e politico leader dell'opposizione russa, domani 16 marzo alle 11 ai Giardini Anna Politkovskaja di corso Como, Milano ricorderà Navalny, deceduto nelle carceri del suo Paese a causa della ''sindrome della morte improvvisa''. In memoria di Navalny verrà svelata una targa commemorativa sostenuta da un cippo in granito che riporta una citazione dello stesso attivista: "Nel caso mi uccidano non arrendetevi!". 🔗ilgiorno.it

