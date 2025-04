Anna Maria Raspolli Galletti è la prima presidente donna della Società Chimica Italiana

Anna Maria Raspolli Galletti, professoressa ordinaria di Chimica Industriale all’Università di Pisa, è stata eletta presidente della Divisione di Chimica Industriale della Società Chimica Italiana per il triennio 2025-2027. Si tratta di un incarico prestigioso che, per la prima volta in Italia. 🔗 Pisatoday.it - Anna Maria Raspolli Galletti è la prima presidente donna della Società Chimica Italiana , professoressa ordinaria diIndustriale all’Università di Pisa, è stata elettadella Divisione diIndustrialeper il triennio 2025-2027. Si tratta di un incarico prestigioso che, per lavolta in Italia. 🔗 Pisatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Oggi il Pilates conosce un vero e proprio boom (e un aumento della "quota maschile” dei praticanti). Quali benefici lo giustificano? Ne abbiamo parlato con la persona più qualificata: Anna Maria Cova, che nel 1989 - pioniera assoluta in Italia - “importò” la disciplina da New York a Milano - I benefici del Pilates? «Se la tua colonna vertebrale è rigida, a 30 anni sei vecchio. Se è flessibile, a 60 sei giovane… Curala, mantenendola mobile». Parola di Joseph Hubertus Pilates in persona, tedesco naturalizzato americano: è ormai passato un secolo da quando mise a punto la tecnica di allenamento che porta il suo nome. E che oggi, dopo un aumento graduale ma costante dei praticanti, conosce un vero e proprio boom. 🔗iodonna.it

Bruno Pizzul, chi sono la moglie Maria e i figli Fabio, Silvia e Anna - Una vita dedicata al pallone, quella di Bruno Pizzul, prima giocato e poi commentato dietro ai microfoni di radio e TV, dove era diventato un personaggio amatissimo dal pubblico. Ma lo storico telecronista della Rai era anche dedito alla sua famiglia, che amava molto e che ha tenuto sempre lontano dai riflettori. L’unico amore di Bruno Pizzul è stata la moglie Maria che gli ha dato tre figli, Fabio, Silvia e Anna. 🔗metropolitanmagazine.it

Anna Fabbri, chi è la prima moglie di Gino Paoli e mamma del figlio Giovanni - Giovanni Paoli era il figlio più grande del cantautore, nato a Genova nel 1964 dal matrimonio tra Gino Paoli e la sua prima moglie, Anna Fabbri, Giovanni ha dedicato la sua vita al giornalismo. Da giovane, aveva anche seguito le orme artistiche del padre, suonando nella band che lo accompagnava durante i concerti. La prima moglie di Paoli è stata Anna Fabbri, erano gli anni ’60, lui era già famoso. 🔗metropolitanmagazine.it