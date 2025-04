Anna Cristino | Periodo di grande crescita Imparo da Errigo e Favaretto

Anna Cristino ha parlato a Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, della sua ascesa nel mondo della scherma internazionale: da inizio stagione ha scalato 25 posizioni nel ranking mondiale di fioretto, entrando nella top 10. L’azzurra ha raccontato i suoi match contro la campionessa olimpica Lee Kiefer, le emozioni vissute a Torino e Lima, la sua preparazione mentale ed i prossimi obiettivi in vista delle tappe di Vancouver e Shanghai, sempre con lo sguardo rivolto verso il sogno olimpico di Los Angeles 2028.L’azzurra ha battuto due volte, a Lima ed a Torino, la statunitense Lee Kiefer, che vanta tre ori olimpici in carriera: “Sono stati due assalti totalmente diversi: la prima volta quello che ho pensato è stato che non avevo niente da perdere, ma solo da guadagnare e quindi sono entrata in pedana con tanta grinta e tanta voglia di vincere, mentre nel secondo assalto ero molto più impaurita, stranamente, tant’è che, mi ricordo, c’era Simone Vanni, ed io gli chiesi ‘Cosa devo fare?’, e lui mi disse ‘Sei tu che l’hai già battuta, lo devi sapere tu’, ma io non avevo la minima idea di cosa fare, ero un po’ in confusione, però durante l’assalto ho capito cosa fare, come mi devo comportare. 🔗 Oasport.it - Anna Cristino: “Periodo di grande crescita. Imparo da Errigo e Favaretto” La schermitriceha parlato a Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, della sua ascesa nel mondo della scherma internazionale: da inizio stagione ha scalato 25 posizioni nel ranking mondiale di fioretto, entrando nella top 10. L’azzurra ha raccontato i suoi match contro la campionessa olimpica Lee Kiefer, le emozioni vissute a Torino e Lima, la sua preparazione mentale ed i prossimi obiettivi in vista delle tappe di Vancouver e Shanghai, sempre con lo sguardo rivolto verso il sogno olimpico di Los Angeles 2028.L’azzurra ha battuto due volte, a Lima ed a Torino, la statunitense Lee Kiefer, che vanta tre ori olimpici in carriera: “Sono stati due assalti totalmente diversi: la prima volta quello che ho pensato è stato che non avevo niente da perdere, ma solo da guadagnare e quindi sono entrata in pedana con tanta grinta e tanta voglia di vincere, mentre nel secondo assalto ero molto più impaurita, stranamente, tant’è che, mi ricordo, c’era Simone Vanni, ed io gli chiesi ‘Cosa devo fare?’, e lui mi disse ‘Sei tu che l’hai già battuta, lo devi sapere tu’, ma io non avevo la minima idea di cosa fare, ero un po’ in confusione, però durante l’assalto ho capito cosa fare, come mi devo comportare. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Perché hanno mandato via Stefania Orlando”. Grande Fratello, Anna Pettinelli interviene sull’amica - Nella puntata del 13 marzo del Grande Fratello c’è stata la definitiva eliminazione di Stefania Orlando. Ha perso al televoto contro Helena e Chiara e ha abbandonato per sempre il reality show. Dopo la brutta notizia sui social network è immediatamente intervenuta la sua carissima amica Anna Pettinelli, che ha detto cose molto importanti. Inevitabilmente ha difeso Stefania Orlando e se l’è presa con coloro che invece non sono stati affatto gentili con l’ormai ex concorrente del Grande Fratello. 🔗caffeinamagazine.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e “l’ambulanza” per Stefania Orlando: interviene Anna Pettinelli - Anna Pettinelli ha lanciato una stoccata a Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa il 10 Marzo 2025. Lo ha fatto scrivendo un messaggio su X (ex Twitter) dopo un anno di inattività sulla piattaforma. La prof di Amici lo ha fatto per difendere Stefania Orlando, attaccata duramente dall’opinionista. Con un tweet velenoso, la speaker radiofonica ha sottolineato come un vero opinionista dovrebbe essere “super partes”. 🔗anticipazionitv.it

Marchegiani: “Maignan? Periodo difficile, ma resta un portiere di grande valore” - Luca Marchegiani, ex portiere e attuale commentatore, ha discusso del momento di forma di Mike Maignan, portiere del Milan 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delirio azzurro nel Grand Prix di fioretto a Torino: trionfano Tommaso Marini e Martina Favaretto in una edizione storica, doppio bronzo di Arianna Errigo e Arianna Cristino; Scherma, trionfo Italia nel Gran Prix di Torino di fioretto; Torino: Favaretto e Marini vincono il Grand Prix di fioretto. Le spadiste azzurre trionfano in Coppa del Mondo a Barcellona; Scherma - Al Grand Prix di Torino la fiorettista sale sul podio. Cristino lascia il segno. Un bronzo di qualità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Anna Cristino: “Periodo di grande crescita. Imparo da Errigo e Favaretto” - La schermitrice Anna Cristino ha parlato a Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, della sua ascesa nel mondo della scherma ... 🔗oasport.it

FOCUS SCHERMA – Anna Cristino: Il fioretto, la mente, il sogno olimpico - In questa intervista esclusiva, la schermitrice Anna Cristino, classe 2000, ci racconta la sua straordinaria ascesa nel mondo della scherma internazionale. Da inizio stagione ha scalato 25 ... 🔗oasport.it

Scherma femminile Fioretto: Coppa del mondo. La Cristino d’oro con la Nazionale azzurra - Ancora una grande prova della squadra italiana di fioretto ... Un successo che porta la firma anche di Lucca, con Anna Cristino che, insieme ad Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena ... 🔗msn.com