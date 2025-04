Anguissa sarà monitorato ma non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza a Lecce

Leccese di Buongiorno, ma, come scrive il Corriere dello Sport, non ci dovrebbero essere problemi per AnguissaLeggi anche: Anguissa considera concluso il suo ciclo a Napoli. C’è il Chelsea su di lui“Buongiorno, dicevamo, è fuori causa: salterà almeno Lecce, Genoa e Parma e per il Cagliari si vedrà. Anche i due brasiliani Juan Jesus e Neres sono fuori da Monza: il difensore ha già concluso la sua stagione, mentre il collega potrebbe anche recuperare a Parma. Si vedrà. La notizia migliore di giornata, insomma, è che per Anguissa sono stati scongiurati grandi problemi: il colpo al fianco incassato nel secondo tempo della sfida di domenica al Maradona contro il Torino – dopo quello già rimediato da Di Lorenzo nel primo – non dovrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione a Lecce. 🔗 Ilnapolista.it - Anguissa sarà monitorato, ma non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza a Lecce L’infermeria del Napoli continua a destare non poche preoccupazioni. mancano solo 4 partite e il vantaggio di tre punti dall’Inter va conservato con le unghie e con i denti. Proprio per questo ogni pedina della squadra di Conte è fondamentale in questo momento. Purtroppo al sfida contro il Torino ha privato il tecnicose di Buongiorno, ma, come scrive il Corriere dello Sport, non ciroproblemi perLeggi anche:considera concluso il suo ciclo a Napoli. C’è il Chelsea su di lui“Buongiorno, dicevamo, è fuori causa: salterà almeno, Genoa e Parma e per il Cagliari si vedrà. Anche i due brasiliani Juan Jesus e Neres sono fuori da Monza: il difensore ha già concluso la sua stagione, mentre il collega potrebbe anche recuperare a Parma. Si vedrà. La notizia migliore di giornata, insomma, è che persono stati scongiurati grandi problemi: il colpo al fianco incassato nel secondo tempo della sfida di domenica al Maradona contro il Torino – dopo quello già rimediato da Di Lorenzo nel primo – nonmettere inla sua partecipazione a. 🔗 Ilnapolista.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

SOS infermeria, Neres, Mazzocchi e Anguissa: nessuno dei tre ci sarà con la Fiorentina - Corriere dello Sport – SOS infermeria, Neres, Mazzocchi e Anguissa: nessuno dei tre ci sarà con la Fiorentina L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione … L'articolo SOS infermeria, Neres, Mazzocchi e Anguissa: nessuno dei tre ci sarà con la Fiorentina proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Sarà Gilmour a sostituire Anguissa: è favorito su Billing: Non gioca da Inter-Napoli (Corsport) - Sarà Gilmour a sostituire Anguissa: è favorito su Billing (Corsport) Gilmour titolare oggi contro l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport. Billy per Billing. Dovrebbero essere la qualità e le geometrie a spuntarla sulla presenza scenica, cioè atletica e nel gioco aereo, del collega. Un regista di ruolo, brevilineo e più tattico, al fianco di un altro direttore di gioco: Gilmour al posto di Anguissa, alla destra di Lobotka, è un’idea di passo più svelto nei duelli con le mezzali dell’Inter, ma anche un validissimo sostegno in costruzione, fase che soprattutto a Como, in un secondo tempo ... 🔗ilnapolista.it

Politano: ci sarà anche l’altro azzurro? E Anguissa… - Na…Politano e l’altro azzurro: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “Alla luce delle grandi prestazioni in azzurro, Matteo Politano ha richiamato su di sè le attenzioni del ct della Nazionale. Che adesso sta facendo un pensierino molto concreto sull’esterno del Napoli. D’altra parte è stato lo stesso Luciano Spalletti a spendere parole al miele per l’esterno d’attacco che nell’ultimo periodo era finito ai margini del progetto tecnico dell’Italia. 🔗terzotemponapoli.com

Approfondimenti da altre fonti

Anguissa sarà monitorato, ma non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza a Lecce; CdM - Rrahmani ha rimediato un affaticamento al flessore, sarà monitorato dal Kosovo! Contatti costanti per Anguissa; Napoli-Juventus 2-1: la notte delle stelle, Anguissa e Lukaku ribaltano Motta; Sky - Conte non fa sconti, doppia seduta: scelti i sostituti di Anguissa e Di Lorenzo squalificati. 🔗Se ne parla anche su altri siti