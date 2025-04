Angelo Madonia la stoccata dopo l’addio a Ballando | rivela cosa pensa di Milly

dopo anni sotto i riflettori di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia si lascia alle spalle l'esperienza Rai con dichiarazioni che faranno discutere. Il ballerino, intervistato da TvBlog, non solo ha chiarito la sua posizione sull'improvvisa uscita dallo show di Milly Carlucci, ma ha anche acceso i riflettori su un possibile approdo nella squadra di Maria De Filippi. Ma tra le righe, c'è anche un retrogusto amaro: quello lasciato da certi silenzi che bruciano più delle parole.

La stoccata su Milly Carlucci e il silenzio che fa male

Sebbene il tono resti apparentemente diplomatico, Madonia non nasconde una certa delusione: "Non tanto per la chiusura repentina, quanto per il totale silenzio adottato nei miei riguardi da numerose persone con le quali ho lavorato per tanti anni.

Angelo Madonia: “Ballando? Ero arrivato al limite”. E la stoccata su Lucarelli - (Adnkronos) – Angelo Madonia, ospite oggi 25 febbraio a 'La volta buona', è tornato a parlare delle polemiche sull'edizione di Ballando con le stelle che lo hanno visto protagonista: dalle liti con Selvaggia Lucarelli al motivo per cui non ha gareggiato in coppia con Sonia Bruganelli. Sulla sua esperienza nel dance show di Rai 1 […] 🔗periodicodaily.com

