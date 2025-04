Andor – Stagione 2 | tutto quello che accade nella galassia tra gli episodi 3 e 4

2:chetra gli3 e 4Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su2,4, 5 e 6.Prima dell’inizio dio 4, la serie rivela che è passato un anno dall’o 3, portando molti a chiedersi quali grandi eventi di Star Wars siano avvenuti nel frattempo. La storia del primoo era già iniziata un anno dopo la fine della primadi, e ogni blocco di tredella secondasposta la linea temporale in avanti di un altro anno. Questo è il modello desiderato dallo showrunner e sceneggiatore Tony Gilroy, che voleva che la linea temporale della secondadisi fondesse perfettamente con i momenti iniziali di Rogue One: A Star Wars Story.Con questo formato temporale in mente,o 4 inizia nel 3 BBY (Before Battle of Yavin – prima della battaglia di Yavin). 🔗 Cinefilos.it