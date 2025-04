Ancora parcheggi a pagamento a Monza | quando e dove arrivano nuove strisce blu in città

parcheggi a pagamento a Monza. E altre strisce blu in arrivo. Dal 3 giugno entrerà ufficialmente in vigore la Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica Villa Reale (ZPRU 5), e verrà dunque completato il piano di regolamentazione della sosta. Dopo l’introduzione delle prime strisce blu in. 🔗 Monzatoday.it - Ancora parcheggi a pagamento a Monza: quando e dove arrivano nuove strisce blu in città Nuovi. E altreblu in arrivo. Dal 3 giugno entrerà ufficialmente in vigore la Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica Villa Reale (ZPRU 5), e verrà dunque completato il piano di regolamentazione della sosta. Dopo l’introduzione delle primeblu in. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parcheggi a pagamento, da via Leuca a San Pio nei quartieri arrivano 6.700 strisce blu. La mappa con i costi - Un anello di 6.700 nuove strisce blu che a Lecce si estenderà da nord-est, dalla zona di Settelacquare e i quartieri Salesiani, Santa Rosa e San Pio, a sud.ovest, da via Leuca e sino... 🔗quotidianodipuglia.it

Monza, nuovi parcheggi a pagamento: dove sono e quali sono le tariffe - Monza, 14 marzo 2025 – Aumentano i parcheggi a pagamento a Monza. Da lunedì 31 marzo diventeranno a strisce blu i posteggi nelle vie Boccaccio, Petrarca e viale Regina Margherita, tra la Villa Reale e il centro storico. Entrerà dunque in vigore una porzione della Zona a particolare rilevanza urbanistica della Villa Reale (Zpru 5) – una delle 8 complessive previste in città –, con l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione di migliorare la gestione della mobilità e garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici in queste tre strade di raccordo tra centro e Reggia monzese, dove ... 🔗ilgiorno.it

Rivoluzione parcheggi a Ponte Milvio, arrivano le strisce blu a pagamento - L'Assemblea del XV Municipio di Roma ha approvato una delibera di giunta che chiede di introdurre le strisce blu, cioè i parcheggi a pagamento, nelle zone di Fleming, Ponte Milvio e Vigna Clara.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Dal 3 giugno attive le nuove strisce blu: ecco dove; Monza, arrivano i Modena City Ramblers: cosa succede tra modifiche alla sosta, parcheggi e ordinanze; Monza, nuovi parcheggi a pagamento: dove sono e quali sono le tariffe; A Monza arrivano nuove strisce blu: ecco dove bisognerà pagare il parcheggio dal 31 marzo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Monza, arrivano i Modena City Ramblers: cosa succede tra modifiche alla sosta, parcheggi e ordinanze - Domenica 27 aprile Monza ospita il concerto dei Modena City Ramblers: le modifiche alla viabilità, alla sosta, l'accesso ai parcheggi e gli orari. 🔗msn.com

Monza, parcheggi a strisce blu anche in zona villa Reale: la rivoluzione continua - Monza, 1 aprile 2025 – Nuove strisce blu a Monza. Da ieri anche la zona dei Boschetti Reali è interamente con parcheggi a pagamento. Circa 150 nuovi posti a tariffazione che si aggiungono ai ... 🔗ilgiorno.it