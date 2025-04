Ancora guai per il principe Andrea duca di York

Ancora guai per il principe Andrea, duca di York. Dopo i tantissimi scandali nei quali è rimasto coinvolto, compreso quello terribile legato alla vicenda Epstein (e che ha visto suicidarsi Virginia Giuffre pochi giorni fa), secondo la BBC il principe Andrea è coinvolto anche in uno scandalo imprenditoriale legato all'emergenza Covid.Cosa è successo alla società del principe Andrea duca di YorkUno dei beni aziendali più preziosi del principe Andrea è stato amministrato per due anni da una società controllata dal controverso milionario Doug Barrowman, come ha rivelato la BBC. "Dopo la disastrosa intervista rilasciata a Newsnight nel 2019, la proprietà legale della sua competizione per start-up in stile Dragons' Den, Pitch@Palace Global, è stata trasferita a una società legata a Barrowman, la Knox House Trustees (UK)" riporta BBC.

“Coinvolto anche in uno scandalo milionario sul Covid, è sempre più imbarazzante per Re Carlo”: guai senza fine per il principe Andrea - La saga del principe Andrea è ormai una corsa ad ostacoli tra uno scandalo e l’altro. Inanellarli (e schivarli) per suo fratello, re Carlo III, sembra essere ormai una attività pressoché quotidiana. L’ultimo guaio, in ordine di tempo, arriva dalle scelte compiute dal duca di York in materia di affari. Ai tempi d’oro della sua attività, anche per conto della famiglia reale, nel 2014, Andrea aveva dato vita ad una competizione per start up per promuovere ingegno ed iniziativa imprenditoriale all’insegna di Pitch@Palace. 🔗ilfattoquotidiano.it

Virginia Giuffre, era davvero un incidente? Dopo le immagini con lividi e ferite, l'accusatrice del principe Andrea e di Jeffrey Epstein rivela gli abusi di suo marito - I lividi mostrati da Virginia Giuffre nella foto che ha fatto il giro del mondo potrebbero non essere la conseguenza di un'incidente con uno scuolabus, ma un grido di aiuto per una separazione piuttosto complicata 🔗vanityfair.it

Incidente stradale per Virginia Giuffre, la donna che denunciò Epstein e il principe Andrea: «Mi restano 4 giorni di vita» - «I medici mi hanno dato quattro giorni di vita, voglio vedere un’ultima volta i miei figli». Queste le parole, condivise su Instagram, da Virginia Giuffre, 41enne che denunciò per abusi sessuali il principe Andrea d’Inghilterra e il miliardario Jeffrey Epstein accusato poi di tratta di esseri umani. La donna ha avuto un grave incidente d’auto. Un camion ha impattato sulla sua vettura a un incrocio. 🔗open.online

