Ancora finestrini rotti e furti nelle auto al Navile

finestrini rotti e furti nelle auto. Stavolta la segnalazione arriva da un condominio di via Marco Polo, al quartiere Navile.Precedentemente si erano segnalati episodi simili in. 🔗 Bolognatoday.it - Ancora finestrini rotti e furti nelle auto al Navile Nonostante l’attenzione per il fenomeno da parte della polizia, in città continuano ad arrivare segnalazioni di. Stavolta la segnalazione arriva da un condominio di via Marco Polo, al quartiere.Precedentemente si erano segnalati episodi simili in. 🔗 Bolognatoday.it

Finestrini spaccati e furti sulle auto a Reggio: raid su 10 vetture. Chi è il responsabile - Reggio Emilia, 22 marzo 2025 – Non si placa la strage di finestrini spaccati con conseguenti furti sulle auto in sosta. Stanotte, una decina di vetture sono state danneggiate in viale dei Mille. La maggior parte presentano il lunotto posteriore infranto, mentre in altre i finestrini laterali. Solo da un veicolo però è risultato essere stato compiuto un furto: portati via un paio di occhiali e alcuni accessori per smartphone. 🔗ilrestodelcarlino.it

Un campo di vetri rotti, spaccati i finestrini di 19 auto - Firenze, 7 aprile 2025 - Raid nella notte tra via Costa San Giorgio, San Niccolò e piazza Pitti, nel cuore di Firenze. Ignoti hanno spaccato i finestrini di almeno diciannove auto parcheggiate lungo la strada, probabilmente per rubare all'interno dei veicoli. Una vera e propria razzia, con un intero quartiere – considerato tra i più esclusivi della città – trasformato in un campo di vetri rotti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Costa San Giorgio, dove un ladro – o forse più di uno – ha infranto, con ogni probabilità utilizzando un tombino, i vetri di cinque auto ... 🔗lanazione.it

Finestrini di auto in frantumi. Raffica di furti in via Cecati - "Sta diventando un problema". La frase, corredata da diverse foto, si riferisce ai diversi furti con spaccata avvenuti nel parcheggio di via Cecati, lato Cimitero Monumentale, nella notte tra sabato e ieri. Più di una vettura la mattina è stata ritrovata col finestrino in pezzi. La notizia arriva da un post social, come già avvenuto più di una volta negli ultimi mesi. Il fenomeno dei furti con spaccata infatti sta interessando sempre di più il centro storico, controviali compresi, e le zone attigue come appunto via Cecati o Ospizio/Mirabello. 🔗ilrestodelcarlino.it

Eboli, furti in litoranea: rotti i finestrini di due auto - Auto danneggiate ad Eboli per mettere a segno i furti negli abitacoli. Sono almeno due i furti che si sono verificati in litoranea a ridosso delle spiagge. I ladri hanno mandato in frantumi ... 🔗msn.com

Rompono il finestrino per rubare, è l’ennesimo furto in auto a Sassari - Un'ennesimo furto in auto a Sassari ha riacceso le polemiche contro un fenomeno che in città ormai è all'ordine del giorno. 🔗sassarioggi.it

