Ancona Calcio | Rivoluzione in Vista con Nuovi Soci e Sponsor

Ancona del futuro. Nuovi Soci, Nuovi Sponsor, nuovo staff: visto l'addio di Guerini, Ancarani, Gadda, Bruniera & C. e quello probabile di Stefano Marconi – tutto da verificare nella conferenza stampa che si dovrebbe tenere la prossima settimana –, il Socio di Belforte del Chienti starebbe lavorando con il suo entourage per favorire Nuovi ingressi in Società in Vista della prossima stagione, probabilmente ridimensionando il suo ruolo all'interno dell'Ancona. Sempre che si verifichino certe condizioni, prima tra queste l'uscita di Marconi, ma poi anche la conferma dell'ingresso di un Socio forte. Che potrebbe comunque corrispondere al nome di Alessandro Di Paolo, di cui si parla da tre settimane circa. L'imprenditore romano del settore del cinema, infatti, è un grande appassionato di Calcio e fino a gennaio ha lavorato all'Ostiamare, dove era presidente il padre Roberto.

