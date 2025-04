Anche Orban paga le politiche dell’amico Trump Pil ungherese in calo dello 02% nel primo trimestre

ungherese ha chiuso un primo trimestre 2025 in contrazione. Il Pil è sceso dello 0,2%, rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno, affossato da un crollo della produzione industriale innescato dalle tensioni commerciali che coinvolgono mezzo mondo, a causa dela politica dei dazi annunciata, e in parte avviata, dalla casa Bianca. Le previsioni degli economisti indicavano un incremento dello 0,4%.Il premier ungherese Viktor Orban è un acceso sostenitore del presidente americano Donald Trump ma la linea protezionista della Casa Bianca rischia di fare male Anche a lui, in vista delle elezioni del 2026 e con il partito di opposizione già in testa nei sondaggi.Orbán ha promesso agli elettori che l'economia sarebbe ripartita "a razzo" quest'anno dopo la recessione del 2024 ma ora ha dovuto rivedere le sue previsioni.

