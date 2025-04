Anche nel 2024 i media italiani hanno ignorato la crisi climatica

Facta.news - Anche nel 2024 i media italiani hanno ignorato la crisi climatica Dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio di Pavia emerge che l’informazione sul clima è ancora carente e inadeguata 🔗 Facta.news

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La crisi climatica scompare dai media italiani: copertura dimezzata nel 2024; Serie A, spettatori 24/25: Milan in vetta, riempimento medio al 92%; Nel 2024 quasi dimezzate le notizie sul clima nei mass media italiani; Nel 2024 le notizie dedicate alla crisi climatica in Italia si sono quasi dimezzate. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Media e clima, in Italia nel 2024 dimezzate le notizie - La crisi climatica trova sempre meno attenzione sui principali giornali e telegiornali in Italia ... secondo cui nel 2024 le notizie dedicate al clima hanno registrato un calo del 47% sui quotidiani ... 🔗ecodallecitta.it

Nel 2024 quasi dimezzate le notizie sul clima nei mass media italiani - Secondo lo studio, nel 2024 le notizie dedicate al clima hanno registrato un calo del 47% rispetto all ... «Il nostro report annuale evidenzia un allarmante calo d’attenzione dei principali media ... 🔗valori.it