Anche il Bubble Tea ha la sua giornata nazionale

Anche simbolo di Taiwan che le celebra oggi, mercoledì 30 aprile, nella giornata nazionale del Bubble Tea, ricorrenza dedicata a quella che ormai è una delle sue creazioni più iconiche. Parliamo della bevanda a base di tè e perle di tapioca che, nel corso dei decenni, si è trasformata da curiosità locale a fenomeno globale. Il Bubble Tea è oggi non solo un simbolo culturale dell'isola, ma Anche uno dei suoi prodotti di esportazione più redditizi e riconoscibili nel mondo. Questa bevanda deve il suo nome alla presenza di palline dolci e gommose, generalmente di tapioca, che vengono aspirate insieme al tè tramite una cannuccia larga, regalando un'esperienza sensoriale unica. È proprio questa combinazione di gusti e consistenze ad aver conquistato milioni di fan in tutto il mondo, Italia compresa.

