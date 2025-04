Anche Ciro Pellegrino di Fanpage è stato spiato | Non so da chi e perché ma Apple ha rilevato tutto

Anche il giornalista Ciro Pellegrino è stato spiato. È la seconda volta che un collega di Fanpage.it denuncia di essere stato vittima di attacchi spyware. Solo qualche mese fa il direttore della testata, Francesco Cancellato, aveva dichiarato che il suo telefono era stato colpito dal software. 🔗 Today.it - Anche Ciro Pellegrino di Fanpage è stato spiato: "Non so da chi e perché, ma Apple ha rilevato tutto" il giornalista. È la seconda volta che un collega di.it denuncia di esserevittima di attacchi spyware. Solo qualche mese fa il direttore della testata, Francesco Cancellato, aveva dichiarato che il suo telefono eracolpito dal software. 🔗 Today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Ciro Pellegrino di Fanpage vittima di attacco hacker: Apple segnala spyware su iPhone - "Sono il secondo giornalista di Fanpage ad essere stato spiato". Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare il giornalista ma direttamente Apple, la casa costruttrice del suo telefonino. "Apple - recita il messaggio - ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il tuo iPhone. 🔗quotidiano.net

“Il governo può chiarire subito se Ciro Pellegrino è stato spiato con Paragon”: il commento di Citizen Lab - Dopo la scoperta di un secondo giornalista di Fanpage che è stato spiato, parla John Scott Railton di Citizen Lab che ha scoperto per la prima volta l'uso del software spia Graphite di Paragon Solutions nei telefoni di giornalisti e attivisti: "Il governo potrebbe dirci oggi pomeriggio se ha spiato Ciro Pellegrino”.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sono il secondo giornalista di Fanpage ad essere stato spiato: e ancora non so da chi né perché - Apple ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il mio iPhone. Sono il secondo giornalista di Fanpage che in pochi mesi ha scoperto di essere stato spiato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Ciro Pellegrino: “Sono io il secondo giornalista di Fanpage a essere stato spiato”; “Il governo può chiarire subito se Ciro Pellegrino è stato spiato con Paragon”: il commento di Citizen Lab; Secondo giornalista di Fanpage spiato, Ciro Pellegrino ha scoperto un attacco spyware mercenario. Ruotolo: ora il Governo spieghi; Spyware: spiato un altro giornalista di Fanpage, la denuncia di Ciro Pellegrino. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ciro Pellegrino: “Sono io il secondo giornalista di Fanpage a essere stato spiato” - Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare il cronista ma direttamente Apple, la casa costruttrice del suo smartphone ... 🔗msn.com

La denuncia di Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage: 'Sono il secondo reporter spiato' - Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare ... 🔗ansa.it

“Il governo può chiarire subito se Ciro Pellegrino è stato spiato con Paragon”: il commento di Citizen Lab - Dopo la scoperta di un secondo giornalista di Fanpage che è stato spiato, parla John Scott Railton di Citizen Lab che ha scoperto per la prima volta l'uso ... 🔗fanpage.it